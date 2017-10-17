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Переселение по программе реновации в Москве требует площадок на 5 млн кв м жилья
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    Переселение по программе реновации в Москве требует площадок на 5 млн кв м жилья

    20:51  17 Октября 2017
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    Переселение по программе реновации в Москве требует площадок на 5 млн кв м жилья

    Москва, 17 октября. Для того чтобы инициировать переселение людей по программе реновации на территории российской столицы, необходимо наличие площадок для строительства пяти миллионов квадратных метров жилья. Такими данными поделился заместитель главы московского департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

    «Уже подобраны 210 стартовых площадок, на которых можно построить порядка 3,4 миллиона квадратных метров жилых площадей», — отметил чиновник.

    Кроме того, в ближайшие несколько месяцев будет принято решение по еще 150 площадкам. 

    «Таким образом, у нас в работе находится более пяти миллионов квадратных метров стартовых площадок», — резюмировал он.

    Как ранее сообщало издание «Утро.ru», до конца 2019 года власти Москвы планируют переселить по программе реновации около 36 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
    #москва
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