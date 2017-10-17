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Общество
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Технологии
В Москве хотят ввести биометрическую идентификацию при оплате проезда
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    В Москве хотят ввести биометрическую идентификацию при оплате проезда

    20:30  17 Октября 2017
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    В Москве хотят ввести биометрическую идентификацию при оплате проезда

    Москва, 17 октября. Власти российской столицы поддерживают инициативу телекоммуникационной компании «Ростелеком» о введении биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил во вторник заместитель главы города Максим Ликсутов.

    «Мы рады любым подобным экспериментам, которые помогут пассажирам пользоваться метрополитеном удобнее и лучше», — цитирует его слова ТАСС.

    Как передает издание «РИАМО», «Ростелеком» планирует адаптировать технологию сканирования лиц для оплаты проезда в Московском метрополитене.

    Напомним, ранее директор проектного офиса по цифровой идентичности компании «Ростелеком» Иван Беров рассказал о том, что уже в 2018 году на территории Российской Федерации может заработать единая система для распознавания лиц клиентов банков и хранения биометрических данных.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #ростелеком
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