В Москве хотят ввести биометрическую идентификацию при оплате проезда

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Москва, 17 октября. Власти российской столицы поддерживают инициативу телекоммуникационной компании «Ростелеком» о введении биометрической идентификации при оплате проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил во вторник заместитель главы города Максим Ликсутов.

«Мы рады любым подобным экспериментам, которые помогут пассажирам пользоваться метрополитеном удобнее и лучше», — цитирует его слова ТАСС.

Как передает издание «РИАМО», «Ростелеком» планирует адаптировать технологию сканирования лиц для оплаты проезда в Московском метрополитене.

Напомним, ранее директор проектного офиса по цифровой идентичности компании «Ростелеком» Иван Беров рассказал о том, что уже в 2018 году на территории Российской Федерации может заработать единая система для распознавания лиц клиентов банков и хранения биометрических данных.