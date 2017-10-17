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Децл вырастил и привез в парк «Зарядье» два «новых классных растения»
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    Децл вырастил и привез в парк «Зарядье» два «новых классных растения»

    18:16  17 Октября 2017
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    Децл вырастил и привез в парк «Зарядье» два «новых классных растения»

    Москва, 17 октября. Кирилл Толмацкий, больше известный как рэпер Децл, приехал со своей семьей в парк «Зарядье» и привез два авокадо, которые сам вырастил, сообщили в пресс-службе зоны отдыха.

    Представители «Зарядья» признались, что до сих пор в шоке. Визит Децла со своей семьей, да еще и с подарками их явно очень удивил.

    «Децл вырастил авокадо, — рассказывают они на странице «ВКонтакте». — Точнее два разных вида авокадо! Сам. Просто из косточек. И подарил их нам!»

    В «Зарядье» от презентов музыканта, конечно же, не отказались.

    «Так что теперь у нас есть два новых классных растения», — делятся они со своими подписчиками радостной новостью.

    Децл вырастил и привез в парк «Зарядье» два «новых классных растения»

    Сотрудники парка предложили другим артистам последовать примеру российского рэпера. В «Зарядье» даже появилась идея устроить собственный «зеленый» баттл. Победителем поединка может стать тот, чье растение «круче выросло», или кому отдали предпочтение зрители.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #децл #авокадо #зарядье #баттл
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