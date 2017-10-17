Децл вырастил и привез в парк «Зарядье» два «новых классных растения»

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Москва, 17 октября. Кирилл Толмацкий, больше известный как рэпер Децл, приехал со своей семьей в парк «Зарядье» и привез два авокадо, которые сам вырастил, сообщили в пресс-службе зоны отдыха.

Представители «Зарядья» признались, что до сих пор в шоке. Визит Децла со своей семьей, да еще и с подарками их явно очень удивил.

«Децл вырастил авокадо, — рассказывают они на странице «ВКонтакте». — Точнее два разных вида авокадо! Сам. Просто из косточек. И подарил их нам!»

В «Зарядье» от презентов музыканта, конечно же, не отказались.

«Так что теперь у нас есть два новых классных растения», — делятся они со своими подписчиками радостной новостью.

Сотрудники парка предложили другим артистам последовать примеру российского рэпера. В «Зарядье» даже появилась идея устроить собственный «зеленый» баттл. Победителем поединка может стать тот, чье растение «круче выросло», или кому отдали предпочтение зрители.