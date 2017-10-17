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«Подмосковный Хайзенберг» производил амфетамин в своей квартире
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    «Подмосковный Хайзенберг» производил амфетамин в своей квартире

    17:34  17 Октября 2017
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    Житель Подмосковья производил наркотики в своей квартире

    Москва, 17 октября. Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали жителя Подольска, который подозревается в незаконном хранении и производстве наркотиков. Об этом сообщили официальные представители регионального управления МВД Российской Федерации.

    Инцидент произошел в микрорайоне Климовск. Согласно предварительной информации, полицейские обнаружили в квартире, в которой проживал 32-летний мужчина, два бумажных свертка с амфетамином.

    «Также в квартире были обнаружены предметы, с помощью которых, возможно, производилось запрещенное вещество», — передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Возбуждено уголовное дело.

    Как ранее сообщало издание «Утро.ru», в Воронежской области суд приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего сотрудника полиции, причастного к сбыту наркотических веществ.

    Автор: Алексей Громов
    #подмосковье
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