Извращенец из Подольска полгода насиловал трех школьниц в своей квартире

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Подольск, 17 октября. Полиция Подольска задержала 50-летнего мужчину, которого подозревают в том, что на протяжении полугода он насиловал двух учениц седьмого класса и одну восьмиклассницу из местного лицея в своей квартире в Дубровицах.

Мужчина был задержан после того, как матери пострадавших девочек написали заявления в полицию в ночь на 15 октября. Они заявили, что мужчина насиловал их дочерей 2002 и 2004 годов рождения у себя на квартире, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

Возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего».