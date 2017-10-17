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Извращенец из Подольска полгода насиловал трех школьниц в своей квартире
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    Извращенец из Подольска полгода насиловал трех школьниц в своей квартире

    14:53  17 Октября 2017
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    Извращенец из Подольска полгода насиловал трех школьниц в своей квартире

    Подольск, 17 октября. Полиция Подольска задержала 50-летнего мужчину, которого подозревают в том, что на протяжении полугода он насиловал двух учениц седьмого класса и одну восьмиклассницу из местного лицея в своей квартире в Дубровицах.

    Мужчина был задержан после того, как матери пострадавших девочек написали заявления в полицию в ночь на 15 октября. Они заявили, что мужчина насиловал их дочерей 2002 и 2004 годов рождения у себя на квартире, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

    Возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего».

    Извращенец из Подольска полгода насиловал трех школьниц в своей квартире

    Автор: Валентин Меликов
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