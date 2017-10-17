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Большинство москвичей пользуются общественным транспортом в часы пик
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    Большинство москвичей пользуются общественным транспортом в часы пик

    14:48  17 Октября 2017
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    Большинство москвичей пользуются общественным транспортом в часы пик

    Москва, 17 октября.  Доля москвичей, выбирающих для перемещения по столице в часы пик общественный транспорт, в этом году увеличилась до 70%. В прошлом году она составляла 63%, при этом количество автомобилей на улицах Москвы постоянно растет, об этом сегодня рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

    Он также отметил, что за год число пассажиров, которые полностью оплачивают свой проезд без льгот, в метрополитене выросло на 26%, а в наземном транспорте — на 69%.

    Ликсутов также рассказал, что с 2010 года в Москве и области число личных автомобилей выросло на 1 миллион. При этом столичные власти пока не планируют повышать тарифы на парковку. 

    Автор: Федор Веснин
    #москва #общественный транспорт #час пик
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