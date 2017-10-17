Столичные ветераны получат 10 тысяч рублей к годовщине Битвы за Москву

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Москва, 17 октября. Ветераны, проживающие в Москве, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в преддверии 76-й годовщины Битвы под Москвой. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства российской столицы.

«Матпомощь к годовщине Битвы под Москвой получат 15 тыс. ветеранов», — цитирует его слова РИАМО.

По словам Собянина, выплату в размере 10 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также те, кто принимал участие в обороне столицы.

В 2015 году размер аналогичной материальной помощи составил пять тысяч рублей.

Напомним, что 5 декабря исполняется 76 лет с начала контрнаступления советских войск против немецких захватчиков в Битве за Москву.