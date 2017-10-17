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Автомобилистам Москвы рекомендуют сменить резину
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    Автомобилистам Москвы рекомендуют сменить резину

    14:15  17 Октября 2017
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    Автомобилистам Москвы рекомендуют сменить резину

    Москва, 17 сентября. Московским водителям настоятельно рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю до конца текущей недели. Связано это с тем, что уже на следующей неделе в московском регионе ожидаются ночные заморозки. 

    Заблаговременная подготовка к зиме позволит водителям не только избежать аварийных ситуаций на дорогах, но и сэкономит время ожидания в шиномонтажах, отметили в столичном Центре организации дорожного движения.

    Водителям также рекомендуют проверить полную исправность аккумуляторов, которые на холоде могут разрядиться быстрее.

    Отметим, что в европейскую часть России морозы обычно приходят в начале ноября, а вот пригороды Красноярска основательно завалило снегом уже две недели назад

    Автор: Федор Веснин
    #москва #гололед #резина #колеса
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