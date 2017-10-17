Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху
Общество
В Подмосковье заключено более 40 тысяч браков с начала 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Подмосковье заключено более 40 тысяч браков с начала 2017 года

    13:51  17 Октября 2017
    47

    В Подмосковье заключено более 40 тысяч браков с начала 2017 года

    Москва, 17 октября. 46 тысяч браков было зарегистрировано в Московской области за январь‐сентябрь 2017 года, информирует во вторник пресс-служба первого зампреда регионального правительства Ольги Забраловой.

    Согласно приведенным данным, в Подмосковье с начала 2017 года зарегистрировано браков на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 43,6 тысячи пар вступили в брак в области годом ранее.

    Через портал госуслуг можно удаленно подать заявление о заключении брака. При этом необходимо оплатить пошлину онлайн со скидкой в 7%, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Как сообщает телеканал «360», теперь согласовать проекты и схемы организации дорожного движения на региональных дорогах Подмосковья можно через областной портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru).

    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье #свадьба #брак
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80860

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67687

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82599

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49663

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        154547
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        1114
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1162
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        493
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18233