В Подмосковье заключено более 40 тысяч браков с начала 2017 года

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Москва, 17 октября. 46 тысяч браков было зарегистрировано в Московской области за январь‐сентябрь 2017 года, информирует во вторник пресс-служба первого зампреда регионального правительства Ольги Забраловой.

Согласно приведенным данным, в Подмосковье с начала 2017 года зарегистрировано браков на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 43,6 тысячи пар вступили в брак в области годом ранее.

Через портал госуслуг можно удаленно подать заявление о заключении брака. При этом необходимо оплатить пошлину онлайн со скидкой в 7%, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщает телеканал «360», теперь согласовать проекты и схемы организации дорожного движения на региональных дорогах Подмосковья можно через областной портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru).