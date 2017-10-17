Мужчина насмерть замерз около ювелирного завода на севере Москвы

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Москва, 17 октября. Тело замерзшего насмерть мужчины обнаружили неподалеку от Московского экспериментального ювелирного завода на улице Лавочкина в Москве.

На вид погибшему около 45–50 лет. Тело погибшего обнаружили утром во вторник, приблизительно спустя три часа после момента его смерти. Каких-либо признаков криминала на трупе не обнаружено, однако при первичном осмотре правоохранители обнаружили ссадины на его коленях, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

Тело замерзшего мужчины было направлено в морг для проведения судмедэкспертизы и установления точной причины смерти. Проводится проверка в связи с гибелью человека, правоохранители выясняют, как он оказался в этом районе ночью.

Отметим, что минувшей ночью температура воздуха в Москве была ниже 5 градусов. При такой температуре недостаточно тепло одетый человек может замерзнуть в течение нескольких часов.