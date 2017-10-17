Двое дорожных рабочих погибли под колесами автомобиля в центре Москвы

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Москва, 17 октября. В центре Москвы водитель на «Ладе» насмерть сбил двоих дорожных рабочих. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие имело место быть около двух ночи на выезде из Новоарбатского тоннеля. Под колеса отечественного авто попали трое рабочих, которые выполняли дорожные работы.

От полученных травм двое рабочих скончались на месте аварии, еще один был госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые разбираются в обстоятельствах трагедии.