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Экономика
Депутаты в Москве поддержали идею увеличить размер социальных выплат
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    Депутаты в Москве поддержали идею увеличить размер социальных выплат

    7:30  17 Октября 2017
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    Депутаты в Москве поддержали идею увеличить размер социальных выплат

    Москва, 17 октября. Депутаты Мосгордумы в понедельник в ходе круглого стола обсудили меры социальной поддержки многодетных семей.

    Как пишет  «Вечерняя Москва», законодатели поддержали предложение родительской общественности об увеличении размера социальных выплат и пособий для семей с детьми.

    Как отметила руководитель общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович, их размер не менялся с 2007 года. Она добавила, что речь идет о 30 видах городских пособий и выплат. Также Карпович привела результаты опроса, проведенного в Москве.

    Как пишет Газета.ru, согласно исследованию, более 130 тысяч многодетных матерей считают, что размер пособия необходимо увеличить. Активисты также подчеркнули, что сейчас размер выплат семьям с детьми-инвалидами составляет шесть тысяч рублей.

    Депутаты в Москве поддержали идею увеличить размер социальных выплат

    Автор: Алия Садыкова
    #москва #семья #пособие
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