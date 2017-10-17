Собянин вручил награды лауреатам московской премии «Крылья аиста»

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Москва, 17 октября. В Москве торжественно наградили лауреатов городской премии «Крылья аиста» за помощь сиротам. За время существования премии ее лауреатами стали шесть семей, 13 общественных и культурных деятелей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Премию «Крылья аиста» вручают гражданам и организациям, помогающим сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В понедельник в Кремлевском дворце мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лауреатам — статуэтки летящего аиста с ребенком.

«Самая большая трагедия, самая большая утрата — когда дети лишаются своего детства. И вы возвращаете им самое главное на свете — семью. И в своем большом и дружном доме дарите детям радость и счастье. Спасибо вам», — отметил со сцены Собянин.

В частности, лучшей организацией для детей-сирот стал центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды», а лучшей школой приемных родителей — Институт развития семейного устройства.

В номинации «Меценат года» награжден Роман Авдеев — бизнесмен, основатель благотворительного фонда «Арифметика добра», отец 23 детей, 19 из которых приемные, сообщает РИАМО.