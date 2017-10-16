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СК возбудил дело после смерти актера Марьянова
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    СК возбудил дело после смерти актера Марьянова

    21:08  16 Октября 2017
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    СК возбудил дело после смерти актера Марьянова

    Москва, 16 октября. Сотрудники подмосковного управления СК Российской Федерации возбудили уголовное дело по факту гибели известного актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

    Следователи инициировали доследственную проверку информации о том, что врачи якобы отказались оперативно помочь Марьянову. В результате было возбуждено дело по части два статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

    «Проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств преступления и конкретных виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается», — указано в заявлении Следственного комитета.

    Напомним, 15 октября стало известно о смерти 47-летнего актера Дмитрия Марьянова.

    Автор: Алексей Громов
    #марьянов
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