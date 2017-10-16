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Редкая краснокнижная выдра попала в объективы фотокамер в Подмосковье
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    Редкая краснокнижная выдра попала в объективы фотокамер в Подмосковье

    20:49  16 Октября 2017
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    Редкая краснокнижная выдра попала в объективы фотокамер в Подмосковье

    Москва, 16 октября. Одно из редких животных Подмосковья — речная выдра, занесенная в Красную книгу Московской области — попала в объектив фотоловушки в Можайском районе области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.

    «Выдра занесена в Красную книгу Московской области со статусом категории редкости – 2 «уязвимый вид, численность которого после временной стабилизации вновь имеет тенденцию к снижению», — отметиили в природоохранном фонде «Верховье».

    Камера была установлена на притоке реки Колочи. По данным главы Минэкологии Подмосковья Александра Когана, заполучить такие кадры является большой удачей. Численность животных зависит от браконьеров, а также от загрязнения водоемов, добавил он, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #подмосковье #выдра
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