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Три тысячи человек были эвакуированы в Москве из-за сообщений о «минировании»
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    Три тысячи человек были эвакуированы в Москве из-за сообщений о «минировании»

    17:46  16 Октября 2017
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    Три тысячи человек были эвакуированы в Москве из-за сообщений о «минировании»

    Москва, 16 октября. За прошедшие сутки около трех тысяч человек были эвакуированы после поступивших сообщений о возможном «минировании» 10 зданий в российской столице. Такими данными с журналистами поделились представители экстренных служб Москвы.

    Согласно предварительной информации, 14 октября были также эвакуированы люди в Находке и Новосибирске.

    «В Москве проводилась эвакуация из 10 объектов с массовым пребыванием людей, всего три тысячи человек», — пояснил источник РИА Новости.

    Как ранее сообщало издание «Газета.Ru», сотрудники московского управления МЧС Российской Федерации организовали проверки в гостиницах «Космос», «Будапешт», «Аквамарин» и «Измайлово», а также в торговых центрах «Водный» и «Авиапарк». Это произошло после того, как в экстренные службы поступили анонимные сообщения о «минировании» данных объектов.

    Автор: Алексей Громов
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