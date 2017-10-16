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Весь мир
Морозные ночи придут в Москву на этой неделе
Весь мир
Морозные ночи придут в Москву на этой неделе
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    Морозные ночи придут в Москву на этой неделе

    17:26  16 Октября 2017
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    Морозные ночи придут в Москву на этой неделе

    Москва, 16 октября. В конце текущей недели в Москву придут морозные ночи, заявили сотрудники Гидрометцентра России.

    Синоптики рассказали, чего ждать москвичам от погоды на неделе с 16 октября. По их данным, дожди не собираются оставлять столицу.

    «В течение начавшейся рабочей недели тоже не обойдется без дождей, но они будут небольшими и пройдут лишь местами, — рассказали они. — Первая половина недели будет ветреной. Обратят на себя внимание и колебания температуры».

    По данным Гидрометцентра, к концу этой недели москвичам стоит готовиться к резкому похолоданию — ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится ниже нуля, вероятно, в ночь на субботу, 22 октября, передает «Свободная пресса».

    Морозные ночи придут в Москву на этой неделе

    Автор: Катерина Тимошенская
    #погода #москва #гидрометцентр #заморозки
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