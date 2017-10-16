Морозные ночи придут в Москву на этой неделе

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Москва, 16 октября. В конце текущей недели в Москву придут морозные ночи, заявили сотрудники Гидрометцентра России.

Синоптики рассказали, чего ждать москвичам от погоды на неделе с 16 октября. По их данным, дожди не собираются оставлять столицу.

«В течение начавшейся рабочей недели тоже не обойдется без дождей, но они будут небольшими и пройдут лишь местами, — рассказали они. — Первая половина недели будет ветреной. Обратят на себя внимание и колебания температуры».

По данным Гидрометцентра, к концу этой недели москвичам стоит готовиться к резкому похолоданию — ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится ниже нуля, вероятно, в ночь на субботу, 22 октября, передает «Свободная пресса».