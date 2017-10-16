Более двух килограммов героина изъяты у мигрантов в подмосковном Одинцово

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Москва, 16 октября. Подмосковные полицейские обнаружили у мигрантов в Одинцово более двух килограммов героина, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Московской области.

Уроженцев Средней Азии задержали на улице Северной в подмосковном Одинцове.

«В ходе личного досмотра у злоумышленников изъято два пакета и шесть свертков с героином, общей массой более двух килограммов», — цитирует источники в правоохранительных органах интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Возбуждено дело по факту покушения на торговлю наркотиками. Как сообщили в полиции, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент мигранты отправлены под стражу.