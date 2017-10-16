Двадцать человек стали жертвами аварий в Подмосковье за прошедшую неделю

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Москва, 16 октября. За прошедшую неделю в результате ДТП в Московской области погибли 20 человек. Чаще всего причинами аварий были столкновения авто, опрокидывания или наезды на пешеходов, сообщает аккаунт министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в Telegram.

«За минувшую неделю на дорогах Московской области произошло 21 ДТП. В результате аварий погибли 20 человек, 10 ранены», — цитирует сообщение РИАМО.

Как добавляет интернет-издание «Подмосковье сегодня», четыре человека стали жертвами аварий на железной дороге.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали соблюдать правила дорожного движения и поведения на железной дороге, а также быть внимательным на проезжей части.