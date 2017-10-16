Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍
Происшествия
Школьник в Москве получил перелом черепа во время игры в футбол
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Школьник в Москве получил перелом черепа во время игры в футбол

    12:07  16 Октября 2017
    101

    Школьник в Москве получил перелом черепа во время игры в футбол

    Москва, 16 октября. 14-летний школьник получил перелом черепа, когда играл в футбол на поле одного из московских спортивных центров. В результате девятикласснику потребовалась госпитализация, он помещен в нейрохирургическое отделение одной из московских больниц.

    Девятиклассника впустила на футбольное поле одна из сотрудниц спортивного центра, которая разрешила мальчику самостоятельно поиграть с мячом. По какой-то причине на школьника рухнули футбольные ворота.

    Как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», медики диагностировали у ребенка тяжелую проникающую черепно-лицевую травму, средней тяжести ушиб головного мозга, проникновение спинномозговой жидкости в ушную полость, а также перелом свода и основания черепа. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с полученными девятиклассником тяжелыми травмами. В каком сейчас состоянии находится мальчик, неизвестно.

    Школьник в Москве получил перелом черепа во время игры в футбол

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48379

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67165

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        81926

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49455

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        146532
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        117
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        991
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        716
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        11372