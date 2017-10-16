Школьник в Москве получил перелом черепа во время игры в футбол

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Москва, 16 октября. 14-летний школьник получил перелом черепа, когда играл в футбол на поле одного из московских спортивных центров. В результате девятикласснику потребовалась госпитализация, он помещен в нейрохирургическое отделение одной из московских больниц.

Девятиклассника впустила на футбольное поле одна из сотрудниц спортивного центра, которая разрешила мальчику самостоятельно поиграть с мячом. По какой-то причине на школьника рухнули футбольные ворота.

Как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», медики диагностировали у ребенка тяжелую проникающую черепно-лицевую травму, средней тяжести ушиб головного мозга, проникновение спинномозговой жидкости в ушную полость, а также перелом свода и основания черепа. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с полученными девятиклассником тяжелыми травмами. В каком сейчас состоянии находится мальчик, неизвестно.