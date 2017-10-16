Грабитель украл с московского склада текстиль на 10 млн рублей

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Москва, 16 октября. Сотрудники столичной полиции разыскивают мужчину, который украл текстильную продукцию в районе Перово. Под видом сотрудника управляющей компании злоумышленник проник на склад и увез крупную партию товара, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Инцидент произошел 4 октября. Как стало известно, поздно вечером на склад проник подозрительный мужчина, который показал разрешение на вывоз товара. При этом его авто зарегистрировано не было. Когда мужчина скрылся, сотрудники склада обратились в полицию.

Общая сумма ущерба составила 10,5 млн рублей, сообщает телеканал «360».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».