Мужчину убили четырьмя выстрелами в центре Москвы

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Москва, 16 октября. Тело мужчины, погибшего от огнестрельных ранений, было обнаружено в центре Москвы на улице Новослободской. Полиция опознала погибшего мужчину 1979 года рождения.

Преступление было совершено на Новослободской улице в Тверском районе столицы. Неизвестны выстрелили в мужчину не менее четырех раз, от полученных ранений он скончался на месте. Преступление произошло неподалеку от расположенных на Новослободской улице жилых домов.

Сейчас на месте преступления работает следственная группа и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства убийства, полиция ищет возможных очевидцев и подозреваемых в совершении преступления.