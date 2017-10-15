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Происшествия
Центральный дом художника в Москве эвакуировали из-за сильного задымления
Происшествия
Центральный дом художника в Москве эвакуировали из-за сильного задымления
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    Центральный дом художника в Москве эвакуировали из-за сильного задымления

    17:19  15 Октября 2017
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    Центральный дом художника в Москве эвакуировали из-за сильного задымления

    Москва. 15 октября. Московский Центральный дом художника эвакуировали из-за сильного задымления, сообщил осведомленный источник из экстренных служб. В региональном МЧС пояснили после проверки, что источник возгорания не обнаружен. 

    В столичные экстренные службы поступила информация о сильном задымлении в Центральном доме художника на Крымском валу. По словам осведомленного источника, посетителей концертного зала эвакуировали. В региональном спасательном ведомстве позднее пояснили, что речь идет об эвакуации 30 человек. Пожарные не нашли источника возгорания. Само задымление рассеялось, пишет РИА Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #задымление
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