Центральный дом художника в Москве эвакуировали из-за сильного задымления

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Москва. 15 октября. Московский Центральный дом художника эвакуировали из-за сильного задымления, сообщил осведомленный источник из экстренных служб. В региональном МЧС пояснили после проверки, что источник возгорания не обнаружен.

В столичные экстренные службы поступила информация о сильном задымлении в Центральном доме художника на Крымском валу. По словам осведомленного источника, посетителей концертного зала эвакуировали. В региональном спасательном ведомстве позднее пояснили, что речь идет об эвакуации 30 человек. Пожарные не нашли источника возгорания. Само задымление рассеялось, пишет РИА Новости.