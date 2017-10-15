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Глава Гидрометцентра рассказал, когда в Москве закончатся дожди
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    Глава Гидрометцентра рассказал, когда в Москве закончатся дожди

    17:22  15 Октября 2017
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    Глава Гидрометцентра рассказал, когда в Москве закончатся дожди
    Москва, 15 октября. Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется тепло и прекратятся затянувшиеся дожди.

    По его словам, потепление ждет столицу уже с понедельника, 16 октября.

    «Промозглая, дождливая неделя, которая не доставила радости москвичам, завершается», — отметил он в комментарии агентству ТАСС.

    Новая неделя, по его словам, будет характерна невысоким атмосферным давлением, но осадков существенных уже не ожидается. При этом, как подчеркнул Вильфанд, несмотря не возможные небольшие дожди, дневная температура будет на четыре градуса выше нормы

    «Ночные минимальные температуры прогнозируются в диапазоне 3–6, а дневные — 7–12 градусов», — добавил синоптик.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #тепло #вильфанд #дожди
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