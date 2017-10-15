Глава Гидрометцентра опроверг сообщения о первом снеге в Подмосковье

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Москва, 15 октября. Синоптики в Московском регионе не зафиксировали за сутки осадков в виде снега. Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что метеослужбы и данные оборудования не подтверждают осадки в виде снега в Москве и Подмосковье.

«Ни в одном населенном пункте Подмосковья температура прошедшей ночью не опускалась ниже плюс трех градусов. Условий для снега вовсе не было», — подчеркнул глава Гидрометцентра.

Он также отметил, что некоторые СМИ в сообщениях о погоде могут ссылаться на службы, которые не наблюдают за погодой.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Московской области выпал первый снег. Осадки якобы выпали в виде мокрого снега.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что на грядущей неделе затяжные дожди уйдут из столицы, а вместо них в регион придет потепление.