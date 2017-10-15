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Происшествия
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Общество
Глава Гидрометцентра опроверг сообщения о первом снеге в Подмосковье
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    Глава Гидрометцентра опроверг сообщения о первом снеге в Подмосковье

    16:16  15 Октября 2017
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    Глава Гидрометцентра опроверг сообщения о первом снеге в Подмосковье

    Москва, 15 октября. Синоптики в Московском регионе не зафиксировали за сутки осадков в виде снега. Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что метеослужбы и данные оборудования не подтверждают осадки в виде снега в Москве и Подмосковье.

    «Ни в одном населенном пункте Подмосковья температура прошедшей ночью не опускалась ниже плюс трех градусов. Условий для снега вовсе не было», — подчеркнул глава Гидрометцентра.

    Он также отметил, что некоторые СМИ в сообщениях о погоде могут ссылаться на службы, которые не наблюдают за погодой.

    Глава Гидрометцентра опроверг сообщения о первом снеге в Подмосковье

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Московской области выпал первый снег. Осадки якобы выпали в виде мокрого снега.

    Кроме того, Вильфанд сообщил, что на грядущей неделе затяжные дожди уйдут из столицы, а вместо них в регион придет потепление. 

    Автор: Дана Балан
    #погода #москва #подмосковье #снег #осадки #вильфанд
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