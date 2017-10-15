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Подозреваемого в жестоком убийстве парикмахера мужчину арестовали в Москве
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    Подозреваемого в жестоком убийстве парикмахера мужчину арестовали в Москве

    16:37  15 Октября 2017
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    Подозреваемого в жестоком убийстве парикмахера мужчину арестовали в Москве

    Москва, 15 октября. Сотрудники столичной полиции задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве парикмахера металлическим прутом в Новой Москве. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба московской полиции. 

    Согласно данным следствия, в минувшую пятницу возле здания, расположенного в населенном пункте Губцево в Москве, между мужчинами возник конфликт.

    В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, обвиняемый нанес прутом 24-летнему парикмахеру несколько ударов в область грудной клетки, а затем убежал с места происшествия.

    Подозреваемого в жестоком убийстве парикмахера мужчину арестовали в Москве

    От полученных ранений потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

    В настоящее время злоумышленник сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Напомним, ранее член Совета Федерации России Антон Беляков написал в социальной сети Facebook, что погибший молодой человек приехал в Россию из Узбекистана.

    Как он отметил, в минувший четверг подозреваемый постригся за 200 рублей в салоне красоты, но высказал недовольство. На следующий день злоумышленник вернулся и попросил скорректировать стрижку, однако все равно остался недоволен. 

    Подозреваемого в жестоком убийстве парикмахера мужчину арестовали в Москве

    В результате подозреваемый вытащил молодого мастера на улицу, проткнул его несколько раз шампуром, после чего стал добивать жертву. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #убийство #гастарбайтеры #стрижка #парикмахер #шампур
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