Стрижка за 200 рублей: недовольный клиент зверски убил парикмахера в Подмосковье

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Москва, 15 октября. Сотрудники полиции задержали мужчину, который убил парикмахера шампуром в Московской области.

По имеющимся данным, в минувшую пятницу житель Подмосковья пришел в парикмахерскую и попросил его постричь, после чего заплатил за услугу и ушел из салона.

Однако через сутки клиент вернулся и заявил, что остался недоволен новой стрижкой. Мастер отказался заново стричь мужчину, передает телеканал «360».

Тогда злоумышленник вытащил парикмахера на улицу, достал шампур и нанес несколько ударов в область сердца.

В результате пострадавший мастер скончался на месте.

В ходе оперативно-разыскных мер сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 24-летнего парикмахера.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.