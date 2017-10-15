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Стрижка за 200 рублей: недовольный клиент зверски убил парикмахера в Подмосковье
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    Стрижка за 200 рублей: недовольный клиент зверски убил парикмахера в Подмосковье

    12:54  15 Октября 2017
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    Стрижка за 200 рублей: недовольный клиент зверски убил парикмахера в Подмосковье

    Москва, 15 октября. Сотрудники полиции задержали мужчину, который убил парикмахера шампуром в Московской области. 

    По имеющимся данным, в минувшую пятницу житель Подмосковья пришел в парикмахерскую и попросил его постричь, после чего заплатил за услугу и ушел из салона.

    Однако через сутки клиент вернулся и заявил, что остался недоволен новой стрижкой. Мастер отказался заново стричь мужчину, передает телеканал «360».

    Стрижка за 200 рублей: недовольный клиент зверски убил парикмахера в Подмосковье

    Тогда злоумышленник вытащил парикмахера на улицу, достал шампур и нанес несколько ударов в область сердца.

    В результате пострадавший мастер скончался на месте.

    В ходе оперативно-разыскных мер сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 24-летнего парикмахера. 

    Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
    #убийство #подмосковье #полиция #парикмахер
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