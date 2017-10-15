Маленький мальчик отравился уксусной эссенцией в Подмосковье

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Москва, 15 октября. Четырехлетний мальчик из подмосковного Одинцово получил отравление и серьезный ожог слизистой, случайно выпив уксусу.

Едва не ставшим трагический случай произошел в подмосковном городке на улице Верхне-Пролетарская. Четырехлетний ребенок оказался на кухне, когда там не было взрослых, заметил бутылку с прозрачной жидкостью и решив, что это вода, отхлебнул из нее.

В результате мальчик получил серьезные ожоги полости рта, глотки и пищевода, и серьезное отравление попавшей в организм уксусной эссенцией, сообщает телеканал «Подмосковье 360°». Ребенок был в срочном порядке доставлен в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает.

В настоящее время излишне любопытный малыш проходит курс лечение в одной из подмосковных больниц, его жизнь вне опасности. Правоохранительные органы проводят проверку по поводу происшествия, опрашиваются свидетели и родители мальчика.