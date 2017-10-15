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Происшествия
Автомобилист насмерть сбил пенсионера и скрылся с места ДТП под Воронежем
Происшествия
Грабители на «Приоре» отобрали у водителя сумку с 5 млн рублей в Москве
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    Грабители на «Приоре» отобрали у водителя сумку с 5 млн рублей в Москве

    12:31  15 Октября 2017
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    Грабители на «Приоре» отобрали у водителя сумку с 5 млн рублей в Москве

    Москва, 15 октября. Трое неизвестных преступников устроили ДТП и отобрали у водителя сумку, в которой было почти пять миллионов рублей. Дерзкое нападение произошло в Новомосковском округе столицы.

    Как уточнили представители главка МВД по Москве, о грабеже в полицию сообщил 35-летний мужчина. По его словам, 14 октября в 11.15 на 27 километре Боровского шоссе трое неизвестных на автомобиле Priora спровоцировали  ДТП с Mercedes Benz.

    Иномаркой управлял сам заявитель. Он уточнил, что преступники избили его и находившего с ним пассажиры, а после открыто похитили сумку с 4,7 миллиона рублей и скрылись, пишет «Вечерняя Москва».

    По данному факту возбуждено дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Нападавших ищут.
     

    Автор: Алексей Громов
    #москва #авария #ограбление
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