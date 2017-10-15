Грабители на «Приоре» отобрали у водителя сумку с 5 млн рублей в Москве

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Москва, 15 октября. Трое неизвестных преступников устроили ДТП и отобрали у водителя сумку, в которой было почти пять миллионов рублей. Дерзкое нападение произошло в Новомосковском округе столицы.

Как уточнили представители главка МВД по Москве, о грабеже в полицию сообщил 35-летний мужчина. По его словам, 14 октября в 11.15 на 27 километре Боровского шоссе трое неизвестных на автомобиле Priora спровоцировали ДТП с Mercedes Benz.

Иномаркой управлял сам заявитель. Он уточнил, что преступники избили его и находившего с ним пассажиры, а после открыто похитили сумку с 4,7 миллиона рублей и скрылись, пишет «Вечерняя Москва».

По данному факту возбуждено дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Нападавших ищут.

