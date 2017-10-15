В Москве откроют пять новых станций метро до конца года

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Москва, 15 октября. До конца 2017 года Московский метрополитен откроет пять новых станций Третьего пересадочного контура метро. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Откроются станции «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская» и «Деловой центр». По словам Хуснуллина, по ветке уже прошел технический поезд, в настоящее время проводится обкатка путей. На пяти станциях уже установлены эскалаторы.

«Работы по Третьему пересадочному контуру идут хорошо, фактически вышли на финишную прямую», — подчеркнул чиновник.

Хуснуллин отметил, что в настоящее время основные усилия строителей направлены на благоустройство прилегающих территорий.