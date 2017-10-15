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Общество
В Москве откроют пять новых станций метро до конца года
Общество
В Москве откроют пять новых станций метро до конца года
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    В Москве откроют пять новых станций метро до конца года

    6:36  15 Октября 2017
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    В Москве откроют пять новых станций метро до конца года

    Москва, 15 октября. До конца 2017 года Московский метрополитен откроет пять новых станций Третьего пересадочного контура метро. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    Откроются станции «Петровский парк», «Шелепиха», «ЦСКА», «Хорошевская» и «Деловой центр». По словам Хуснуллина, по ветке уже прошел технический поезд, в настоящее время проводится обкатка путей. На пяти станциях уже установлены эскалаторы.

    «Работы по Третьему пересадочному контуру идут хорошо, фактически вышли на финишную прямую», — подчеркнул чиновник.

    Хуснуллин отметил, что в настоящее время основные усилия строителей направлены на благоустройство прилегающих территорий.

    Автор: Виталий Малясев
    #москва #метрополитен #метро
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