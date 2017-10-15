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Происшествия
Пожар в театре Стаса Намина распространился на площадь 400 кв.м.
Происшествия
Пожар в театре Стаса Намина распространился на площадь 400 кв.м.
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    Пожар в театре Стаса Намина распространился на площадь 400 кв.м.

    3:15  15 Октября 2017
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    Пожар в театре Стаса Намина распространился на площадь 400 кв.м.

    Москва, 15 октября. В театре музыки и драмы Стаса Намина в Нескучном саду произошел пожар, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

    Загорелось складское помещение в здании по адресу ул. Крымский Вал, дом 9, строение 33. Сообщение о пожаре поступило в 00.37 мск.

    В настоящее время площадь возгорания составляет 400 кв.м., на месте происшествия работают спасатели. Сведений о погибших или пострадавших нет.

    Напомним, ранее пожар произошел на территории торгового центра «Рублевский» на западе Москвы. Из-за возгорания эвакуировали более тысячи человек, сообщает Газета.ru.

    Автор: Алексей Громов
    #пожар #москва #театр
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