Поезд нового поколения «Москва» застрял в тоннеле метрополитена

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Москва, 14 октября. В субботу на южном участке Таганско-Краснопресненской линии произошел сбой в движении поездов.

По неизвестным причинам, поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле на перегоне между станциями московского метрополитена «Кузьминки» и «Текстильщики». Неожиданный инцидент привел к 20-минутной задержке движения транспорта. По информации агентства «Интерфакс», застрявший состав был виден с платформы станции «Текстильщики».

По словам очевидцев, машинист поезда включал и выключал огни, а также проводил другие технические операции. Затем пассажиров вывели из сломавшегося состава на станции «Текстильщики», передают «Дни.ру».