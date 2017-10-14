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Поезд нового поколения «Москва» застрял в тоннеле метрополитена
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    Поезд нового поколения «Москва» застрял в тоннеле метрополитена

    13:59  14 Октября 2017
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    Поезд нового поколения «Москва» застрял в тоннеле метрополитена

    Москва, 14 октября. В субботу на южном участке Таганско-Краснопресненской линии произошел сбой в движении поездов. 

    По неизвестным причинам, поезд нового поколения «Москва» встал в тоннеле на перегоне между станциями московского метрополитена «Кузьминки» и «Текстильщики». Неожиданный инцидент привел к 20-минутной задержке движения транспорта. По информации агентства «Интерфакс», застрявший состав был виден с платформы станции «Текстильщики».

    По словам очевидцев, машинист поезда включал и выключал огни, а также проводил другие технические операции. Затем пассажиров вывели из сломавшегося состава на станции «Текстильщики», передают «Дни.ру».

    Автор: Дима Оленин
    #москва #метро #поезд
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