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Два человека госпитализированы после драки на Болотной площади в Москве
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    Два человека госпитализированы после драки на Болотной площади в Москве

    12:11  14 Октября 2017
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    Два человека госпитализированы после драки на Болотной площади в Москве

    Москва, 14 октября. В результате потасовки в центре столицы задержаны трое мужчин, еще двое госпитализированы.

    Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, участниками драки стали двое граждан России. В результате конфликта на бытовой почве они были госпитализированы сотрудниками скорой помощи, передает «Инфореактор».

    Прибывшие на место полицейские задержали троих мужчин для выяснения обстоятельств случившегося и дальнейшего разбирательства.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #драка
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