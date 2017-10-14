Два человека госпитализированы после драки на Болотной площади в Москве

В Избранное

Москва, 14 октября. В результате потасовки в центре столицы задержаны трое мужчин, еще двое госпитализированы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, участниками драки стали двое граждан России. В результате конфликта на бытовой почве они были госпитализированы сотрудниками скорой помощи, передает «Инфореактор».

Прибывшие на место полицейские задержали троих мужчин для выяснения обстоятельств случившегося и дальнейшего разбирательства.