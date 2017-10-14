Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Собянин назначил глав пяти управ Москвы
Общество
Собянин назначил глав пяти управ Москвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Собянин назначил глав пяти управ Москвы

    6:22  14 Октября 2017
    44

    Собянин назначил глав пяти управ Москвы

    Москва, 14 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документы о назначении глав управ пяти районов столицы. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте столичной мэрии.

    По данным издания, главой управы Северного Медведково стал возглавлявший Лианозово Михаил Пучков, управу района Очаково-Матвеевское возглавила Светлана Живаева. В Ново-Переделкино главой управы стал Николай Булыгин, управу Петрово возглавил Дмитрий Плахих, в Гольяново главой управы будет Игорь Горбатенко.

    Также мэр назначил нового заместителя руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти столицы. Пост займет Вероника Степаненко.

    Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о завершении основного благоустройства в более чем 40 столичных парках.

    Автор: Виталий Малясев
    #москва #собянин #управы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017 1014

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        5588

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        67442

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24594

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6292
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10   14 Октября 2017
        1018
        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        Сирия: МИД РФ считает, что инцидент с химоружием в Хан-Шейхуне был постановочным

        22:30   13 Октября 2017
        438
        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        Минобороны РФ: С начала октября в Сирии уничтожен 31 главарь террористов

        16:37   13 Октября 2017
        441
        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        Песков о компенсации Украине за Крым: Об этом не может идти речи

        15:11   13 Октября 2017
        271