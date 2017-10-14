Собянин назначил глав пяти управ Москвы

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Москва, 14 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документы о назначении глав управ пяти районов столицы. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте столичной мэрии.

По данным издания, главой управы Северного Медведково стал возглавлявший Лианозово Михаил Пучков, управу района Очаково-Матвеевское возглавила Светлана Живаева. В Ново-Переделкино главой управы стал Николай Булыгин, управу Петрово возглавил Дмитрий Плахих, в Гольяново главой управы будет Игорь Горбатенко.

Также мэр назначил нового заместителя руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти столицы. Пост займет Вероника Степаненко.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил о завершении основного благоустройства в более чем 40 столичных парках.