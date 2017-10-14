В аэропорту «Внуково» из-за сбоя образовались очереди

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Москва, 14 октября. Из-за сбоя на пограничном контроле в аэропорту «Внуково» образовались очереди. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По данным «Пятого телеканала» сбой произошел на пограничном контроле. На границе был приостановлен впуск и выпуск людей.

Напомним, ранее телеканал «360» сообщила, что аэропорт Домодедово удерживает семь самолетов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за долга в 521 млн рублей. Представитель аэропорта Александр Власов рассказал телеканалу, что на момент остановки рейсов авиакомпании в Домодедово находилось 12 самолетов «ВИМ-Авиа». Позже воздушную гавань покинули заявленные к выполнению полетов специальным штабом авиалайнеры.