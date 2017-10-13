Фильм «Оно» оставил без работы учительницу  из Подмосковья

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Москва, 13 октября. Учительницу из подмосковной Балашихи уволили за показ школьникам фильма ужасов «Оно» на уроке русского языка. Об этом сообщили в пресс‐службе администрации города.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», жительница подмосковной Балашихи рассказала, что в школе, где учится ее дочь, на уроке русского языка показали фильм «Оно».

Родителей девятиклассников возмутило, что детям, вместо того, чтобы учить их, «просто калечат психику».

По данным СМИ, события происходили в школе №15. Фильм принес в школу один из учеников. После проверки учительницу, поддавшуюся на уговоры детей и показавшую фильм на уроке, уволили.