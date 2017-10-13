Стало известно, когда в Подмосковье наступит пик заболеваемости гриппом

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Москва, 13 октября. Глава министерства здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что согласно прогнозу ведомства период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе начнется в декабре.

«По прогнозам (…) мы входим в заболеваемость в декабре, а пики подъема обычно идут после январских праздников, — сказал Марков на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса». — Я думаю, что один к одному так и будет в этом сезоне».

В настоящее время недельный эпидпорог превышен в Красногорске, Коломне, Рузе, Мытищах, Истре, Чеховском, Солнечногорском, Ленинском и Дмитровском районах, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, накануне министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что эпидемия гриппа придет в ноябре, сейчас же эпидемический порог по гриппу в России не превышен.