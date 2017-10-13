Троллейбусы Подольска могут оставить без электричества из-за долгов

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Подольск, 13 октября. Троллейбусный парк подмосковного Подольска рискует остаться без электроэнергии из-за долгов предприятия «Подольский троллейбус».

Мосэнергосбыт вводит режим 100% ограничения электроэнергии для троллейбусного предприятия из-за долгов, накопившихся за период июнь-сентябрь этого года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сообщается, что задолженность «Подольского троллейбуса» превысила сумму в четыре миллиона рублей. При этом местные власти были заблаговременно предупреждены о наличии просрочек, однако на предприятие не повлияло даже введённое ограничение подачи электричества на 50%.

Отметим, что в компании Мосэнергосбыт заверили, что на улицах транспорт не встанет: троллейбусам дадут вернуться в депо.