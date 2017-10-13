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Собянин посетил Рублевскую станцию водоподготовки после реконструкции
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    Собянин посетил Рублевскую станцию водоподготовки после реконструкции

    14:23  13 Октября 2017
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    Собянин посетил Рублевскую станцию водоподготовки после реконструкции

    Москва, 13 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с результатами реконструкции Рублевской станции водоподготовки. В ходе осмотра мэр столицы отметил, что строительство блоков очистки воды с применением передовых технологий будет продолжено.

    Собянин напомнил, что Рублевская станция водоподготовки снабжает чистой водой 26 районов Москвы, в которых проживает 2,3 миллиона человек. Благодаря реконструкции на станции появился блок озоносорбции, который позволяет значительно улучшить качество воды.

    «Следующий шаг - строительство блоков очистки воды с применением современных технологий - гранулированного угля и сверхтонких фильтров-мембран», — цитирует Собянина «АиФ».

    Кроме того, мэр столицы заявил о начале реконструкции Западной станции водоподготовки, которая будет оснащена новым оборудованием для многоуровневой очисткой воды.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #собянин #станция водоподготовки
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