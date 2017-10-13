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Политика
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Общество
Московские врачи с 2014 года выдали более 40 млн электронных рецептов
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    Московские врачи с 2014 года выдали более 40 млн электронных рецептов

    14:01  13 Октября 2017
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    Московские врачи с 2014 года выдали более 40 млн электронных рецептов

    Москва, 13 октября. С 2014 года врачи выдали более 40 миллионов электронных рецептов в Москве. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

    «Продолжаем развивать сервис «электронный рецепт» в ЕМИАС. Информация о назначениях скоро появится в личном кабинете пользователей на mos.ru, — написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter.

    По данным Собянина, с 2014 года врачи выдали свыше 40 миллионов электронных рецептов.При этом он особо подчеркнул, что такие рецепты оформляются в семь раз быстрее. Таким образом, врачи экономят время,  которое могут посвятить своим пациентам.

    Как отмечает «Вечерняя Москва», каждую неделю в медучреждениях столицы выписывают более 300 тыс. электронных рецептов. При этом почти 95% из них являются льготными. 

    Автор: Алексей Громов
    #москва #лекарства #рецепты
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