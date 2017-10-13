Московские врачи с 2014 года выдали более 40 млн электронных рецептов

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Москва, 13 октября. С 2014 года врачи выдали более 40 миллионов электронных рецептов в Москве. Об этом сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

«Продолжаем развивать сервис «электронный рецепт» в ЕМИАС. Информация о назначениях скоро появится в личном кабинете пользователей на mos.ru, — написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter.

С 2014-го врачи выдали больше 40 млн электронных рецептов. Они оформляются в 7 раз быстрее, и сэкономленное время можно посвятить пациентам — Сергей Собянин (@MosSobyanin) October 13, 2017

По данным Собянина, с 2014 года врачи выдали свыше 40 миллионов электронных рецептов.При этом он особо подчеркнул, что такие рецепты оформляются в семь раз быстрее. Таким образом, врачи экономят время, которое могут посвятить своим пациентам.

Как отмечает «Вечерняя Москва», каждую неделю в медучреждениях столицы выписывают более 300 тыс. электронных рецептов. При этом почти 95% из них являются льготными.