Полиция задержала пьяного хулигана, открывшего стрельбу на юге Москвы

В Избранное

Москва, 13 октября. Житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу и был задержан полицейскими.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел накануне в городе Троицк. Данный мужчина 1990 года рождения, явно злоупотребивший алкоголем, из хулиганских побуждений произвел два выстрела из пневматического пистолета «Кольт 9011», находясь на площади Верещагина. Своими действиями гражданин выразил явное неуважение и грубо нарушил общественный порядок. Далее он был задержан правоохранителями в торговом зале магазина «Красное-Белое» по Центральной улице и впоследствии доставлен в отделение.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



