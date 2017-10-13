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Женщину в Подмосковье убили, чтобы не возвращать долг
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    Женщину в Подмосковье убили, чтобы не возвращать долг

    14:43  13 Октября 2017
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    Женщину в Подмосковье убили, чтобы не возвращать долг

    Москва, 13 октября. Трое несовершеннолетних жителей подмосковного Подольска убили 27-летнюю женщину, чтобы не возвращать ей долг. Как сообщает управление СК РФ по Московской области, преступление было совершенно ещё летом.

    Сообщается, что в апреле этого года потерпевшая одолжила деньги 21-летнему жителю Подольска. В июне мужчина, чтобы не возвращать долг, решил устранить кредитора. Он поручил совершить преступление троим 17-летним подросткам за вознаграждение. Восьмого июля на территории сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района злоумышленники нанесли женщине около 20 ударов металлическим предметом, закопали её тело и скрылись.  

    Отметим, что обвиняемые полностью признали свою вину и в данный момент находятся под арестом. 

    Автор: Федор Веснин
    #убийство #долг #подольск
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