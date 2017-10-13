Мужа подозревают в убийстве жены в подмосковной Дубне

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Москва, 13 октября. Житель подмосковной Дубны подозревается в убийстве собственной супруги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в одном из жилых домов, расположенном на улице Векслера.

По информации телеканала РЕН ТВ, в тот день мужчина поссорился с женой, после чего убил ее.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.