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Мужа подозревают в убийстве жены в подмосковной Дубне
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    Мужа подозревают в убийстве жены в подмосковной Дубне

    13:06  13 Октября 2017  /обновлено: 13:07  13 Октября 2017
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    Мужа подозревают в убийстве жены в подмосковной Дубне

    Москва, 13 октября. Житель подмосковной Дубны подозревается в убийстве собственной супруги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    Инцидент произошел в одном из жилых домов, расположенном на улице Векслера.

    По информации телеканала РЕН ТВ, в тот день мужчина поссорился с женой, после чего убил ее.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.

    Автор: Алексей Громов
    #убийство #жена
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