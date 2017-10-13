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Москвичку обокрал молодой сожитель
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    Москвичку обокрал молодой сожитель

    13:35  13 Октября 2017
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    Москвичку обокрал молодой сожитель

    Москва, 13 октября. 40-летняя москвичка лишилась почти полумиллиона рублей из-за своего сожителя азербайджанца. 

    Как сообщили источники «Федерального агенства новостей», пара познакомилась совсем недавно в интернете, а меньше месяца назад 26-летний молодой человек переехал жить к москвичке. После совершения кражи — а сумма похищенного составила 400 тысяч рублей — молодой человек покинул квартиру и скрылся в неизвестном направлении.     

    По факту произошедшего проводится проверка, место происшествия осмотрено и сфотографировано сотрудниками полиции.   

    Напомним, недавно в столице была совершена куда более дерзкая кража: неизвестный вытащил из багажника Infiniti более 4 миллионов рублей.

    Автор: Федор Веснин
    #москва #кража #квартира
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