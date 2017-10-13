Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
ГИБДД заставит героев российских фильмов соблюдать ПДД
Происшествия
Мужчину расстреляли из травматики на парковке у ТЦ в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчину расстреляли из травматики на парковке у ТЦ в Москве

    12:28  13 Октября 2017
    38

    Мужчину расстреляли из травматики на парковке у ТЦ в Москве

    Москва, 13 октября. Мужчину ранили из травматики на автостоянке у торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре на севере Москвы. 

    Как уточняет «Ньюинформ», инцидент произошел накануне вечером. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что в москвича 1981 года рождения выстрелили из травматики неизвестный злоумышленник, после чего скрылся с места преступления на неустановленном автомобиле.

    Потерпевшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, а также переломы нижней челюсти и скулы.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #стрельба #преступления
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 4061

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        57907

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24456

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6238

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54062
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        Эрдоган призвал США к ответу за поддержку террористов в Сирии

        12:10   13 Октября 2017
        1273
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        4061
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        10799
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        8363