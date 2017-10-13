Мужчину расстреляли из травматики на парковке у ТЦ в Москве

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Москва, 13 октября. Мужчину ранили из травматики на автостоянке у торгового центра «Авиапарк» на Ходынском бульваре на севере Москвы.

Как уточняет «Ньюинформ», инцидент произошел накануне вечером. Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что в москвича 1981 года рождения выстрелили из травматики неизвестный злоумышленник, после чего скрылся с места преступления на неустановленном автомобиле.

Потерпевшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, а также переломы нижней челюсти и скулы.