Для молодежи и студентов над Москвой разгонят облака

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Москва, 13 октября. По случаю проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи в Москве завтра будут разгонять облака. Для этой цели в небо поднимут девять самолетов, сообщили в московском метеобюро.

Заказ на разгон облаков размещен на официальном портале государственных закупок. Подъем специализированной авиации обойдется бюджету Москвы в 98 миллионов рублей.

Отметим, что фестиваль молодежи проходит одновременно в Москве и в Сочи. В столице завтра состоится масштабный парад-карнавал, из-за проведения которого, по информации «ТАСС», перекроют движение по нескольким центральным улицам.