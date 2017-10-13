Разработки для запуска беспилотных автомобилей протестируют в Подмосковье

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Москва, 13 октября. В Подмосковье протестируют решения для запуска беспилотных автомобилей в рамках проекта «Караван».

Первый пробный заезд беспилотного автомобиля запланирован на май следующего года, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства.

Проект по развитию перевозок беспилотным транспортом «Караван» разрабатывается с начала 2016 года. За основу взят опыт финских специалистов. Для реализации проекта до 2035 года в России переоснастят более 20 тысяч км федеральных трасс.