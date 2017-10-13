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Разработки для запуска беспилотных автомобилей протестируют в Подмосковье
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    Разработки для запуска беспилотных автомобилей протестируют в Подмосковье

    11:27  13 Октября 2017  /обновлено: 11:29  13 Октября 2017
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    Тестирование разработок для запуска беспилотников пройдет в Подмосковье
    Москва, 13 октября. В Подмосковье протестируют решения для запуска беспилотных автомобилей в рамках проекта «Караван».

    Первый пробный заезд беспилотного автомобиля запланирован на май следующего года, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Федерального дорожного агентства.

    Проект по развитию перевозок беспилотным транспортом «Караван» разрабатывается с начала 2016 года. За основу взят опыт финских специалистов. Для реализации проекта до 2035 года в России переоснастят более 20 тысяч км федеральных трасс. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #подмосковье #беспилотник
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