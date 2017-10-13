Синоптики предупредили москвичей о дождливых выходных

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Москва, 13 октября. Выходные в российской столице ожидаются дождливыми и облачными, сообщили в московском Метеобюро.

Столичные синоптики обещают погоду 14-15 октября облачную погоду. По данным московского Метеобюро, больше осадков ожидается в субботу.

«В ночные часы может выпасть до 5 миллиметров осадков, днём количество от 1–3 миллиметров», — сообщили в погодном ведомстве, передает РИА Новости.

Температура 14 октября в Москве будет на уровне +6...+8 и в Подмосковье от +4...+9. Метеобюро ночью 15 октября прогнозирует местами осадки. Известно, что средняя температура в Москве в выходные немного превысит климатическую норму.