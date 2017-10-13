Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Жители ХМАО сфотографировали странный туман
Общество
Синоптики предупредили москвичей о дождливых выходных
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Синоптики предупредили москвичей о дождливых выходных

    11:40  13 Октября 2017
    92

    Синоптики предупредили москвичей о дождливых выходных

    Москва, 13 октября. Выходные в российской столице ожидаются дождливыми и облачными, сообщили в московском Метеобюро.

    Столичные синоптики обещают погоду 14-15 октября облачную погоду. По данным московского Метеобюро, больше осадков ожидается в субботу.

    «В ночные часы может выпасть до 5 миллиметров осадков, днём количество от 1–3 миллиметров», — сообщили в погодном ведомстве, передает РИА Новости.

    Температура 14 октября в Москве будет на уровне +6...+8 и в Подмосковье от +4...+9. Метеобюро ночью 15 октября прогнозирует местами осадки. Известно, что средняя температура в Москве в выходные немного превысит климатическую норму.

    Автор: Ирина Селезнева
    #погода #россия #москва
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 3129

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        55809

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24403

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6218

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        54023
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        3129
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        9846
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        8201
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2161