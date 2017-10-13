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Новый оператор каршеринга Carenda начал работу в столице
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    Новый оператор каршеринга Carenda начал работу в столице

    11:15  13 Октября 2017
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    Новый оператор каршеринга Carenda начал работу в столице

    Москва, 13 октября. Список московских операторов каршеринга пополнила седьмая компания. Carenda уже начала свою работу в столице.

    Генеральный директор нового оператора Сергей Харитонов сообщил, что работа вовсю идет, передает агентство городских новостей «Москва». Таким образом, Carenda пополнила ряды фирм, которые в настоящее время существуют в системе городского каршеринга. Это компании «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide и BelkaCar.

    Новый оператор каршеринга Carenda начал работу в столице

    Напомним, что каршеринг — это кратковременная поминутная аренда автомобилей. После регистрации у оператора клиент находит ближайшее авто с помощью специального приложения и берет его в аренду. Проект «Московский каршеринг» стартовал два года назад. 

    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #кашеринг
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