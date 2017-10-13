Трое мужчин отравились неизвестной жидкостью в Подмосковье

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Москва, 13 октября. Трое мужчин отравились, находясь в гаражах в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел на Бероунской улице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Все трое были госпитализированы. В данный момент за их состоянием следят врачи. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации телеканала РЕН ТВ, пострадавшие могли употребить неизвестное вещество, которое и спровоцировало отравление.